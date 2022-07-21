Врач предупредила об опасности злоупотребления финиками

Финики - излишне сладкий и богатый простыми углеводами продукт, его чрезмерное употребление может грозить набором лишних килограммов, сообщила "Известиям" врач-терапевт, диетолог Елена Тихомирова, передает Day.Az.

Финики содержат кремний и хром, которые необходимы для здоровья волос, ногтей и кожи, кроме того, эти полезные вещества способствуют синтезу коллагена в организме. Однако злоупотреблять финиками не стоит.

"В 100 граммах фиников содержится около 70 углеводов, поэтому их следует употреблять с учетом общей углеводной наполняемости своего суточного рациона. Если вы очень любите финики, количество за прием - не больше 20-30 граммов продукта", - рассказала врач.

Специалист порекомендовала при покупке фиников обращать внимание на упаковку, они должна быть герметичной, в противном случае плоды в ней заплесневеют.