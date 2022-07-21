Врач предупредил о вреде чая

Крепкий чай не стоит пить людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и тем, кто соблюдает строгую диету, сообщил URA.Ru врач-диетолог Евгений Арзамасцев, передает Day.Az.

В чае содержатся антиоксидантные вещества - танины, которые положительно влияют на состояние организма, но если пить много крепко заваренного чая, можно заработать бессонницу, проблемы с сердцем и желудком.

"Если прием чая вызывает учащение сердцебиения, лучше его не пить либо делать некрепким. Проблемы бывают разные, это не только болезнь сердца, но еще может быть и болезнь сердечно-сосудистой системы, гипертоническая болезнь, в том числе потому, что кофеин может приводить к перепадам давления", - предупредил Арзамасцев.

Диетолог также отметил, что частое употребление чая провоцирует аппетит, потому людям, соблюдающим диету, стоит быть осторожнее с этим напитком.