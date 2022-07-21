Врач назвал два неожиданных полезных свойства гречки

Гречка должна быть в рационе тех, кто борется с лишним весом, эта крупа поможет быстро насытиться и не добавит лишних калорий, сообщил в беседе с URA.Ru врач-диетолог, эндокринолог Алексей Калиничев, передает Day.Az.

По мнению специалиста, гречка может заменить практически все необходимые углеводы. Лучше всего есть ее во время обеда, этот поможет надолго сохранить чувство сытости и избавит от желания переедать во время ужина.

"Гречневая крупа относится к медленным углеводам с низким гликемическим индексом. Это идеальный вид углеводов для больных сахарным диабетом", - рассказал врач.

Диетолог также отметил, что для желающих похудеть гречка является незаменимым продуктом, богатым витаминами и полезными веществами.