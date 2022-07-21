Найдены молекулы для нового вида обезболивающих

Ученые из Института физиологии имени Павлова Российской академии наук (РАН) и Физико-технического института имени Иоффе РАН нашли молекулы, которые могут стать основой для нового вида обезболивающих препаратов, не вызывающих привыкания. Об этом сообщает министерство науки и высшего образования России, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе работы специалисты изучили механизм связывания молекулы короткого пептида. Ее синтезировали в двух формах, благодаря чему она может снижать функциональную активность медленного натриевого канала. Эта способность соединения позволит разработать новый вид обезболивающего лекарства, состоящего исключительно из коротких пептидов. Также этот препарат не будет вызвать привыкания, что может использоваться в качестве альтернативы опиоидных средств.