Названы болезни, из-за которых постоянно хочется пить

Постоянное чувство жажды может свидетельствовать о нарушениях обмена веществ и проблемах с поджелудочной железой, сообщила URA.Ru врач-терапевт Людмила Лапа, передает Day.Az.

Провоцируют жажду заболевания желудочно-кишечного тракта, также организм может требовать воды при развитии диабета или острой интоксикации.

"Жажда - это все, что связано с работой ЖКТ и верхних его отделов. Это заброс желчи или голодные боли. И самое главное, что жажда может говорить об интоксикации. Это любые нарушения работы поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта. Они все вызывают жажду", - предупредила терапевт.

Врач отметила, что постоянная жажда может быть первым симптомом отравления, таким образом организм пытается избавиться от токсичных веществ. В этом случае медик посоветовала не ограничивать себя в питье, отдав предпочтение чистой прохладной воде.