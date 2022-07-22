Названы два продукта для снижения уровня холестерина

Снижение уровня холестерина в организме убережет от заболеваний сердца и сосудов и может уменьшит риск инфарктов и инсультов, для этого стоит включить в рацион чеснок и авокадо сообщила kp.ru врач-диетолог Людмила Денисенко, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Употребление авокадо помогает разжижать кровь и будет полезно для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Антиоксиданты, содержащиеся в этом продукте снижают уровень сахара в крови и уменьшают воспаления в организме. Также стоит обратить внимание на регулярное употребление чеснока.

"Чеснок содержит аллицин, который способствует выведению плохого холестерина. А экстракт чеснока помогает предотвратить образование сгустков крови. Благодаря этому снижается риск возникновения тромбов в сосудах и предотвращается развитие сердечно-сосудистых заболеваний", - рассказала врач.

Для того, чтобы нормализовать артериальное давление, достаточно съедать в день один зубчик чеснока, отметила специалист. Химические соединения корнеплода способны расширять сосуды и улучшать кровоток.