Новое открытие ученых в связи с атрофией мышц

В крови медведей обнаружили вещество, которое позволяет им пережить спячку. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, статья об этом была опубликована в PLOS One.

Японские ученые взяли образцы крови медведей летом и в спячке, и выделили из нее сыворотку. После этого исследователи вырастили культуру мышечных клеток человека и обработали ее полученной сывороткой.

Выяснилось, что при обработке клеток сывороткой крови спящих медведей содержание белка в них увеличилось, чего не наблюдалось при использовании "летней" сыворотки. По мнению ученых, за это ответственен инсулиноподобный фактор роста IGF-1. У медведей это вещество предотвращает дистрофию мышц при длительном бездействии - после полугода в постели человек долгое время не может ходить, если врачи не предпринимали специальные меры по сохранению мышечной ткани.

Авторы надеются, что выделение из сыворотки крови медведей этих веществ позволит врачам бороться с мышечной атрофией у людей. В первую очередь, это касается лежачих больных и астронавтов на орбите.