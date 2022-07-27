Названы напитки, провоцирующие скачки давления

Повышению артериального давления способствует употребление напитков с высоким содержанием соли и кофеина, сообщила порталу "Доктор Питер" врач-кардиолог, терапевт Виолетта Шелехова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Соль задерживает воду в организме, провоцируя отеки и поднимая давление, потому гипертоникам лучше отказаться от томатного сока из магазина. Несмотря на то, что напиток полезен для сердца, благодаря ликопину, высокое содержание соли губительно сказывается на общем состоянии человека. Чтобы избежать скачков давления стоит отказаться и от напитков с кофеином.

"Кофе и зеленый чай. Они провоцируют пусть и кратковременный подъем артериального давления, но ощутимый для людей, чувствительных к резким подъемам артериального давления, особенно уже страдающих гипертонией", - предупредила врач.

Опасно злоупотребление энергетическими напитками. Если пить их ежедневно, то возможен резкий рост артериального давления до опасных значений.