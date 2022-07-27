Переболевшие «омикроном» защищены от новых вариантов вируса

Переболевшие первыми вариантами "омикрона" сохранили антитела, которые пока защищают и от новых подвариантов вируса - BA.4/BA.5 и BA.2.75, сообщили в Роспотребнадзоре, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Рост заболеваемости COVID-19 связан с распространением новых, более трансмиссивных подвариантов штамма "омикрон". Так, доля BA.4/BA.5 в штаммовом составе уже достигла 75%, причем преобладает BA.5. А вот доля BA.2.75 ("Кентавр") пока незначительна - всего семь случаев на всю страну. Тем не менее стремительного роста заболеваемости COVID-19, как это было в январе при смене циркулирующего в то время геноварианта "дельта" на "омикрон", не отмечается", - рассказала заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора о ситуации с COVID-19 Наталья Пшеничная.

Нужно отметить, что новые подварианты "омикрона" вызывают заболевание, течение которого по тяжести сопоставимо с тяжестью ОРВИ. Поэтому резкий рост числа госпитализаций маловероятен.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что и обыкновенная ОРВИ у некоторых людей может привести к осложнениям со стороны нижних дыхательных путей и закончиться пневмонией.