Как спать под кондиционером и не заболеть?

Сон со включенным кондиционером может закончиться простудой, если техника установлена неправильно, сообщила "Вечерней Москве" врач-иммунолог, терапевт Ирина Ярцева, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению специалиста, спать в прохладном помещении гораздо полезнее, чем в душной комнате, особенно, если речь идет о людях с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Охлаждать комнату с помощью кондиционера можно и в ночное время, главное - правильно установить его.

"Он не должен находиться над рабочим местом человека и тем более над кроватью. Если установить его над дверью, то поток воздуха будет распространяться вверх, что не представляет опасности для здоровья человека", - объяснила врач.

Иммунолог отметила, что также необходимо регулярно чистить фильтры кондиционера. В противном случае велик риск раздражения дыхательных путей из-за скопившихся в приборе грибков и аллергенов.