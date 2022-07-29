Каждое повторное заболевание COVID-19 протекает тяжелее

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что каждое повторное заболевание коронавирусом будет протекать тяжелее, поскольку в организме накапливаются следы от ударов инфекции. Об этом сообщает URA.RU, передает Day.Az.

"Вышел систематический обзор полтора месяца назад. Это очередной удар по сторонникам естественной иммунизации, которые говорили, что надо всем переболеть", - рассказал Крючков.

По его словам, даже у здоровых людей среднего возраста COVID-19 оставляет остаточные следы в организме. Если накапливается достаточное количество заражений, то каждое последующее заболевание коронавирусом будет протекать все сложнее.