Названы пугающие симптомы «немого» инфаркта

В большинстве случаев инфаркт сопровождается сильной болью в груди, но случаются "немые" инфаркты без очевидных и привычных симптомов, рассказал кардиолог, доктор медицинских наук Заур Шугушев. Врач назвал признаки безболезненного инфаркта, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Шугуева, самый частый симптом "немого" инфаркта - страх смерти. Это пугающее чувство, пояснил он, возникает из-за гибели клеток миокарда: после этого происходит выброс веществ, действующих на нервную систему.

Врач отметил, что больным сахарным диабетом второго типа стоит особенно тщательно заботиться о здоровье сердца, так как они могут и не почувствовать, что происходит что-то не то. "Происходит инфаркт, а человек себя чувствует почти нормально, боли нет. Состояние у него критическое и умереть он может в любой момент, но самочувствие вполне удовлетворительное. Сахарный диабет второго типа поражает нервные окончания, и человек не ощущает, что у него отмирает кусок сердца", - рассказал Шугушев.

Еще одним симптомом инфаркта, по словам кардиолога, является резкая слабость без причины: в этот момент у человека выступает липкий холодный пот, не похожий на пот при физических нагрузках. Также о смертельно опасном недуге предупреждают дискомфорт в челюсти, в левой руке или в районе живота, а также около шеи, добавил кардиолог.

Врач обратил внимание, что при появлении этих симптомов на оказание первой помощи отводится не более трех часов.

"После того, как человек почувствовал эти симптомы, в любой момент может наступить фатальный исход, то есть сердце может отказаться биться. Идеальное окно от возникновения симптомов до получения хирургического лечения - это так называемые три золотые часа. Если в этот период пациент попадает к хирургу, то до 80 процентов массы погибшего миокарда левого желудочка можно спасти", - пояснил Шугушев.