В США вылечили четвертого пациента от ВИЧ

Ученые из Калифорнийского университета смогли излечить четвертого пациента от ВИЧ и лейкемии, сообщает портал DailyMail. Им стал 66-летний мужчина, у которого в 1988 году был диагностирован ВИЧ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

После прохождения курса химиотерапии пониженной интенсивности, в начале 2019 года мужчине сделали трансплантацию стволовых клеток крови, и с тех пор в его организме не наблюдалось никаких признаков репликации ВИЧ. На данный момент он уже в течение 17 месяцев не принимает никаких лекарства от ВИЧ.

Подобная трансплантация чрезвычайно опасна и требует, чтобы врачи нашли донора с редкой генетической мутацией, которая делает их устойчивыми к вирусу.

Люди с такой мутацией обладают естественной устойчивостью к ВИЧ, поскольку в их иммунных клетках имеется рецептор CCR5, который может блокировать пути, необходимые вирусу для репликации.

Кроме того, данная терапия подходит лишь для тех пациентов, которые страдают не только от ВИЧ, но и от поздней стадии рака крови.

Сообщается, что этот вид лечения может быть смертельным, так как есть шанс, что иммунная система организма отвергнет и начнет атаковать имплантированные клетки.