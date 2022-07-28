Ученые придумали, как управлять будущими пандемиями коронавирусов

Генетическая информация летучих мышей поможет предотвратить и управлять будущими пандемиями, предполагают исследователи из Тулейнского университета. Работа ученых была опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society. По словам ученых, летучие мыши сталкиваются гораздо чаще с коронавирусами, чем другие млекопитающие, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Пандемии, источником которых являются животные, подчеркивают необходимость изучения того, как естественные хозяева вирусов эволюционировали в ответ на появление патогенов. Это позволит смягчить будущие пандемии", - заявила один из авторов исследования Ханна Фрэнк.

Команда исследовала гены ACE2 и DPP4, которые служат рецепторами для вирусов, вызывающих COVID-19 и ближневосточный респираторный синдром. По словам ученых, у летучих мышей эти гены испытывают более высокое давление отбора, чем у других млекопитающих.

Ученые также изучили аминокислоты, которые остаются в теле после контакта с вирусами. Исследователи обнаружили по меньшей мере 91 уникальную аминокислотную последовательность: 64 у летучих мышей и 38 у других млекопитающих.

По словам ученых, это означает, что летучие мыши и коронавирусы эволюционировали вместе. Дальнейшее изучение генома летучих мышей поможет в будущем смягчить или управлять пандемиями коронавирусов.