Разработан пластырь эффективнее вакцин от COVID-19

Ученые из Университета Квинсленда разработали пластырь, который показал более эффективный результат, чем традиционная вакцинация от COVID-19 методом инъекции. Как передает Day.Az, выводы исследования, проведенного на мышах, опубликованы в журнале Vaccine.

В ходе работы, спонсируемой биотехнологической компанией Vaxxas, специалисты провели анализ коэффициента полезного действия вакцины Hexapro и пластыря Vaxxas от вируса SARS-CoV-2. Проверять работоспособность препаратов решили на штаммах омикрон и дельта. Результаты экспериментов показали, что пластырь гораздо лучше помогает бороться с новыми вариантами вируса, чем вакцина - в 11 раз эффективнее.