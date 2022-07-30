Разработан пластырь, эффективнее вакцинации от COVID-19

Ученые из Университета Квинсленда разработали пластырь, который показал более эффективный результат, чем традиционная вакцинация от COVID-19 методом инъекции, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Выводы исследования, проведенного на мышах, опубликованы в журнале Vaccine.

В ходе работы, спонсируемой биотехнологической компанией Vaxxas, специалисты провели анализ коэффициента полезного действия вакцины Hexapro и пластыря Vaxxas от вируса SARS-CoV-2. Проверять работоспособность препаратов решили на штаммах омикрон и дельта. Результаты экспериментов показали, что пластырь гораздо лучше помогает бороться с новыми вариантами вируса, чем вакцина - в 11 раз эффективнее.

Как уточняется, пластырь представляет собой платформу, которая через микрочипы доставляет препарат в слои дермы, богатой иммунными клетками.

На данный момент компания ускоряет доработку продукта и готовится к крупным клиническим исследованиям для последующего внедрения в массовое производство.