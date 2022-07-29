Что нельзя делать при боли в спине?

Резкие боли в области спины могут быть вызваны грыжей межпозвонковых дисков. В этом случае, народные методы избавления от боли могут только усугубить состояние, сообщил URA.Ru врач-невролог, ревматолог Павел Евдокименко, передает Day.Az.

Если резкий приступ боли случился после физической нагрузки или во время работ на дачном участке, то он может указывать на грыжу позвоночного диска, лечить ее лучше под контролем врача.

"При остром приступе многие бегут массировать, греть спину. Это делать категорически нельзя. Воспаление может усилиться. В примерно 30% случаев пациенту может стать легче, а в 70% - значительно хуже. Но можно надеть корсет для поддержания спины. Также можно сухое тепло, например, пояс из собачьей шерсти", - предупредил специалист.

Если боль не проходит длительное время, то стоит сделать МРТ, чтобы избежать осложнений.