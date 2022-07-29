Врач рассказала, как избежать отравления арбузом

Врач-терапевт, эндокринолог Татьяна Филиппова в беседе с "Пятым каналом" предостерегла россиян от покупки арбузов до начала августа и не приобретать разрезанные пополам плоды, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Одно из самых неприятных последствий употребления арбузов - сильное пищевое отравление, с которым в летний период сталкиваются довольно часто. Поэтому, при выборе арбуза нужно обратить внимание на несколько простых правил: не стоит покупать его в местах стихийной продажи, лучше совсем отказаться от разрезанных надвое плодов.

Лучше всего покупать арбузы в начале августа, к этому времени ягода созревает естественным путем без применения удобрений и химикатов.

"Некоторые люди не считают нужным мыть арбузы перед едой. Делать это надо обязательно, причем теплой водой с мылом. Так вы удалите с поверхности ягоды остатки земли, пыли и микроорганизмы, которые при разрезании могут попасть внутрь плода и привести к отравлению", - рассказала врач.

В открытых точках продажи арбузов они должны быть защищены от солнца и храниться в специальных поддонах, если овощи и фрукты продают вдоль дороги, то ягода может впитать в себя опасные металлы из выхлопных газов проезжающих машин, ее употребление грозит отравлением.