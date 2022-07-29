Названы самые опасные продукты для диабетиков

Диабетикам необходимо соблюдать строгую диету и исключить из рациона потенциально вредные продукты, которые поднимают уровень глюкозы в крови и способствуют набору веса, рассказала "Вечерней Москве" врач-эндокринолог Центральной клинической больницы "РЖД-Медицина" Яна Фурлет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При диагностированном диабете любого типа, в первую очередь нужно отказаться от продуктов из переработанного мяса, к ним относятся колбасы и сосиски. Также стоит ограничить употребление любых консервов и плавленого сыра.

"Во всех консервных изделиях содержится большое количество соли, сахара, уксусной кислоты, а плавленые сыры имеют в своем составе огромное количество пальмового или рапсового масла. Кроме того, в плавленых сырах очень много солей-плавителей. В частности, цитратов, фосфатов натрия и калия, красителей, ароматизаторов, консервантов и загустителей, калорийность этого продукта сильно влияет на здоровье диабетика", - объяснила врач.

Не менее опасным для здоровья людей с диабетом может быть отварной картофель, в нем слишком много крахмала, лучше совсем исключить из рациона газировку, особенно сладкую.