Врач объяснил, на какие болезни может указывать одышка

Причины одышки могут свидетельствовать о развитии множества опасных заболеваний и речь идет не только о проблемах с сердечно-сосудистой системой, сообщил "Вечерней Москве" врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чаще всего одышка сопровождает заболевания сердца, особенно на запущенных стадиях, также проблемы с дыханием вызывает фиброз легких и бронхиальная астма, но есть и менее опасные болезни, признаком которых также может быть одышка.

"Одышка возникает, в том числе, при таком заболевании, как анемия, малокровие. Нехватка железа в организме приводит к тому, что эритроциты перестают нормально выращиваться, содержание гемоглобина падает, а там находится железо. Тоже будет одышка, это будет связано с тем, что ненормально работает система кроветворения", - предупредил врач.

В некоторых случаях невозможность сделать полноценный выдох или вдох может свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний. Специалист отметил, что если человеку внезапно начало требоваться более 22 дыхательных движений в минуту, то лучше вызвать скорую помощь.