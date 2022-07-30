Созданы модифицированные нанотела для лечения болезни Паркинсона

Ученые из Университета Джонса Хопкинса разработали нанотело, которое может потенциально вылечить болезнь Паркинсона. Работа ученых была опубликована в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Разработанное нанотело способно проникнуть сквозь жесткую оболочку клеток головного мозга, там оно воздействует на деформированные белки, называемые альфа-синуклеином. Эти белки могут слипаться, нарушая внутреннюю работу клеток мозга и вызывая болезнь Паркинсона и другие нейрокогнитивные расстройства.

Обычно нанотела, генерируемые вне клетки, могут не исполнять свою функцию внутри клетки. Чтобы избежать этого, исследователи укрепили структуру созданного нанотела, чтобы оно оставалось стабильной в клетке мозга.

Всего исследователями было создано семь подобных типов нанотел, получивших название PFFNB, которые способны связываться со скоплениями альфа-синуклеина.

Эксперимент на мышах показал также, что одно из нанотел, PFFNB2 не предотвращает слипания альфа-синуклеина, но может разрушать и дестабилизировать структуру существующих скоплений.

"Поразительно, но мы индуцировали экспрессию PFFNB2 в коре головного мозга, и это предотвратило распространение скоплений альфа-синуклеина в кору головного мозга мыши, область, ответственную за познание, движение, личность и другие процессы высокого порядка", - рассказал соавтор исследования Рамхари Кумбхар.