Ученые из США смогли предсказать тяжесть симптомов СДВГ у детей с помощью МРТ мозга

Исследователи из Дартмутского университета обнаружили, что дети с СДВГ менее когнитивно гибкие, что отражается на структуре их мозга и позволяет с высокой точностью диагностировать это заболевание, предсказывать тяжесть его симптомов и оценивать эффективность лечения. Результаты опубликованы в журнале Nature Molecular Psychiatry, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Когнитивная гибкость - это способность человека фокусироваться на нескольких делах одновременно и быстро переключаться между ними. Ее отсутствие - один из признаков синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у детей и взрослых. Это заболевание сопровождается импульсивностью, невнимательностью к деталям и низкой успеваемостью у школьников. Около 30% детей "перерастают" это состояние, но в некоторых случаях требуется лечение. При этом важно иметь четкие диагностические критерии и методы, позволяющие выявить наличие заболевания.

Команда нейробиологов использовала функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) для изучения нервной гибкости у 180 детей с диагнозом СДВГ и 180 детей с нормальным развитием. У них наблюдались признаки значительного снижения когнитивной гибкости, которая повысилась до нормального уровня после начала приема лекарства. Более того, данные фМРТ позволяли отслеживать эти изменения и отличать детей с СДВГ от здоровых.