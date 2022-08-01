Врач объяснил, почему необходимо замачивать крупы

Содержащиеся в крупах дубильные вещества и фрагменты удобрений при попадании в организм могут привести в развитию опасных заболеваний, рассказал в своем Telegram-канале врач-токсиколог Михаил Кутушов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению специалиста, во всех крупах в избытке содержатся вещества, которые могут нарушить процесс пищеварения и усвоения витаминов и микроэлементов, поэтому важно замачивать крупы перед приготовлением на несколько часов.

"Рацион, построенный на большом количестве предварительно незамоченной крупы может привести к: аутоиммунным заболеваниям, болезни щитовидной железы, экземе, диабету",- предупредил врач.

Промывать крупы необходимо несколько часов в чистой воде комнатной температуры, жидкость должна покрывать ядра минимум на полтора сантиметра. Дольше всего замачивается миндаль и зеленый горох, для выведения из них вредных веществ потребуется не менее 12 часов.