Врач раскрыл вред малины для здоровья

Регулярное употребление популярной летней ягоды может нанести существенный вред здоровью и спровоцировать проблемы с печенью, сообщил "Вечерней Москве" врач-диетолог Антон Поляков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Спелая малина способна поддерживать иммунную систему человека, выводить из организма шлаки и токсины, снижать повышенную температуру тела. Однако злоупотреблять ягодой не стоит.

"Чрезмерное употребление малины провоцирует увеличение фруктозы в организме человека, что может неблагоприятно сказаться на функции печени. Если организм и без того постоянно сталкивается с токсической нагрузкой, то это влечет за собой детоксикацию", - предупредил диетолог.

Врач также отметил, что от малины стоит отказаться во время обострения хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и при подагре.