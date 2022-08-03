Раскрыты вредные в жару лекарства

Аспирин, антитромбоцитарные препараты и бета-блокаторы, которые принимают для облегчения ишемической болезни сердца и снижения риска сердечного приступа, могут способствовать инфаркту миокарда в жаркую погоду. Потенциальный вред препаратов раскрыли специалисты Йельской школы общественного здравоохранения (США) и Немецкого исследовательского центра гигиены окружающей среды (Германия), которые опубликовали статью в журнале Nature Cardiovassal Research, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Известно, что острый инфаркт миокарда может быть вызван загрязнением воздуха и повышением температуры окружающей среды, однако у исследователей были подозрения, что этот риск увеличивается у пациентов, принимающих средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Ранее были получены данные, что препараты повышают уязвимость к тепловому воздействию, вызывая расширение сосудов кожи, нарушая выработку пота и снижая чувство жажды или функцию почек.

Специалисты проанализировали 2494 случая инфаркта миокарда, произошедшие в городе Аугсбург (Германия) с мая по сентябрь с 2001 по 2014 год. Оказалось, что риск несмертельного инфаркта миокарда был увеличен среди пациентов, принимавших антитромбоцитарные препараты или блокаторы бета-рецепторов, по сравнению с теми, кто их не принимал, на 63 и 65 процентов соответственно.

Хотя эта связь не доказывает, что прием препаратов является причиной инфаркта миокарда, при сравнении более молодых пациентов (от 25 до 59 лет) с пожилыми (от 60 до 74 лет) выяснилось, что первые, принимавшие бета-блокаторы и антитромбоцитарные препараты, оказались в большей степени подвержены сердечному приступу, связанному с жарой, несмотря на то, что ишемическая болезнь сердца у них была не столь выраженной. Это демонстрирует, что именно препараты могут способствовать инфаркту миокарда, а не основное сердечно-сосудистое состояние (то есть ишемическая болезнь).

Результаты показывают, что по мере изменения климата, приводящего к глобальному потеплению, сердечные приступы могут стать более опасными для некоторых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В предыдущих исследованиях они показали, что воздействие тепла или холода увеличивает вероятность сердечных приступов, и они подсчитали, что частота сердечных приступов, связанных с жарой, возрастет, как только планета прогреется на 2-3 градуса по Цельсию.