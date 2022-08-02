Опоясывающий лишай оказался способен повышать риск развития болезни Альцгеймера

Исследование, проведенное специалистами Оксфордского университета, показало, что опоясывающий лишай приводит к резкому накоплению бляшек и воспалению в головном мозге. Это, в свою очередь, может повысить риск болезни Альцгеймера. Работа ученых была опубликована в журнале Journal of Alzheimer's Disease, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи использовали выращенные в лаборатории клетки мозга, чтобы увидеть, какое влияние опоясывающий лишай оказывает на мозг.

Они обнаружили, что лишай реактивировал вирус герпеса (HSV-1). Результаты показали, что, если клетки мозга одержали HSV-1, то наблюдалось резкое увеличение содержания тау- и бета-амилоидных белков, тесно связанное с деменцией. Это замедляло нейронные связи.

По словам ученых, у каждого пятого человека, перенесшего ветряную оспу, развивается опоясывающий лишай, и большинству из них за семьдесят.

Исследователи также предупреждают, что ожирение, курение, алкоголь и травмы головы также могут увеличить риск болезни Альцгеймера, ослабляя иммунную систему и активируя латентный HSV1 в головном мозге.