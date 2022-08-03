Названы сезонные овощи, снижающие давление

Огурцы помогут в борьбе с высоким артериальным давлением, и речь идет не только о воде, которую в большом количестве содержит овощ, сообщила "Москве 24" врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалист рекомендует гипертоникам как можно чаще есть свежие огурцы, в них содержится большое количество микроэлементов, которые положительно влияют на сосуды, делая их более эластичными.

"В огурцах хороший баланс калия и натрия, при условии, если они съедаются несоленые. Если овощ разрезается и солится, то сразу же идет перекос по натрию и организм уже не будет иметь такой защиты от давления и сосудистых заболеваний", - рассказала врач.

Также нормализовать давление может употребление помидоров, они богаты ликопином, это вещество улучшает качество обменных процессов в организме.