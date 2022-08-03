Предложен новый способ выявления глаукомы на ранней стадии

Медики из Нью-Йоркской больницы глаз и ушей на горе Синай (NYEE) предложили новый способ выявления глаукомы на ранней стадии. Результаты работы описаны в журнале Ophthalmology Glaucoma, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе исследования ученые замеряли у 86 пациентов флуоресценцию флавопротеинов в глазу - их уровень повышается у людей с глаукомой. Для этого они использовали специально разработанную камеру OcuMet Beacon с фильтрами. У 50 испытуемых была выявлена глаукома, вызванная истончением сетчатки, а у 36 подопытных заболевание не обнаружили. В дальнейшем исследователи хотят выяснить, могут ли с помощью флавопротеинов отслеживать эффективность проходящего лечения.