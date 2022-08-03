Ученые предсказали волну постковидной деменции у большинства населения Земли

Исследования ученых из Чикагского университета показали, что обонятельный эпителий, расположенный в верхней части носа, находится недалеко от того места, где обонятельный нерв входит в обонятельную луковицу в мозгу, несет высокую вирусную нагрузку у людей, инфицированных SARS-CoV-2. Работа была опубликована в журнале Journal of Neurophysiology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Обонятельная луковица отправляет сенсорную информацию в другие области мозга для обработки запаха. Эти области связаны с обучением, памятью и эмоциями.

"Все это означает, что обонятельная луковица связана с ощущением места, памятью, контекстом, эмоциями и многими другими процессами", - сказала одна из авторов работы Лесли Кей.

Из-за близости обонятельного эпителия к луковице COVID-19 может повлиять на когнитивные функции мозга даже после выздоровления. Исследования на животных показали, что повреждение луковицы приводит к беспокойству и состоянию, похожему на депрессию.

По словам исследователей, около 15 млн человек испытывают проблемы с обонянием после выздоровления от COVID-19. В будущем все они могут страдать от деменции из-за нарушений, которые вызвал коронавирус.

"Предыдущие пандемии также подтверждают теорию о том, что "вирусное вторжение в центральную нервную систему может быть триггером для нейродегенерации", - объяснила Кей.

Например, пандемия испанского гриппа 1918 года привела к волне развития болезни Паркинсона. Ученые будут проводить дополнительные исследования этой темы.