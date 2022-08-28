Создана 3D-карта мозга, которая позволит найти лечение от деменции

Ученые из Йельского университета нашли источник многих заболеваний мозга. Работа была опубликована в журнале Journal of Experimental Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Менингеальные лимфатические сосуды участвуют в очистке межклеточной жидкости и растворимых белков, а также в дренаже спинномозговой жидкости.

По словам ученых, менингеальная лимфатическая система влияет на неврологические заболевания у многих мышей, например, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз и опухоли головного мозга.

"Из-за этого менингеальная лимфатическая система вызывает большой терапевтический интерес. Однако оставалось неясным, где происходит лимфатический захват молекул спинной жидкости. Оказалось, что у мышей и людей этот процесс протекает одинаково", - объясняет автор работы Лоран Жакоб.

Чтобы узнать больше об архитектуре и функциях менингеальной лимфатической сети, команда провела посмертную световую визуализацию у мышей и магнитно-резонансную томографию у 11 людей. По результатам работы авторы создали 3D-изображение системы, которое показало, что менингеальные лимфатические сосуды контактируют с венозными синусами твердой мозговой оболочки.

Ученые также нашли обширную менингеальную лимфатическую сеть вокруг кавернозного синуса в передней части черепа. Оттуда менингеальные лимфатические сосуды выходят из черепа в шейные лимфатические узлы.

По словам авторов работы, менингеальные лимфатические сосуды являются потенциальными мишенями для лечения заболеваний головного мозга.