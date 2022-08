Врачи назвали неожиданные признаки инсульта

Врачи назвали потерю зрения и слабость неожиданными, но верными признаками инсульта, сообщило издание Eat This, Not That!, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Врач отделения неотложной помощи Кристин Перри в беседе с порталом уточнила, что кроме известных симптомов ишемического и геморрагического инсультов, могут быть и другие, с появлением которых нужно сразу вызывать бригаду скорой помощи.

По ее словам, многие знают о типичных признаках инсульта: перекошенное лицо, трудности с речью и ходьбой. Однако о критическом состоянии здоровья, утверждает врач, могут сигнализировать также онемение и слабость по всему телу.

"Симптомы инсульта появляются внезапно, - добавила доцент кафедры клинической неврологии Пенсильванского медицинского университета Келли Гумберт. - Люди в какой-то момент чувствуют себя хорошо, а затем у них внезапно появляются такие симптомы, как слабость, онемение, проблемы с речью или потеря зрения".

По словам доктора медицинских наук Роберта Серготта, именно внезапная потеря зрения может сигнализировать, что у человека вот-вот случится инсульт. Он добавил, что, если временная нечеткость или ухудшение зрения вызваны приближающимся инсультом, у пациента есть всего несколько часов, чтобы получить неотложную помощь.

Врачи настоятельно рекомендуют при первых признаках инсульта немедленно обращаться за профессиональной помощью. "Часто люди совершают ошибку: при исчезновении симптомов остаются дома и успокаивают себя тем, что у них случился микро-инсульт, - сказала Перри. - Но в отделении неотложной помощи вам спасут жизнь".