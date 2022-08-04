Изучен механизм связи иммунитета и кишечника

Австралийские ученые из Университета Сиднея изучили связь иммунитета и кишечника. В доклиническом исследовании, результаты которого можно найти в журнале Nature Communications, специалисты обнаружили, что диета с высоким содержанием белка способствует изменениям микробиоты кишечника, вызывая иммунный ответ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Обычно медики для поддержания здоровья кишечника обращают особое внимание на пищевые волокна. Однако в новой работе было создано компьютерное моделирование в котором изучалось влияние десятка диет с различными составами макроэлементов - белков, жиров и углеводов.

Оказалось, что питание с высоким количеством белка изменяет состав и активность кишечной микробиоты: повышается количество патогенных бактерий, провоцирующих иммунный ответ. Пока что специалисты не знают хорошо это или плохо для человека, поэтому планируют провести дополнительные эксперименты.