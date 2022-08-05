Врач рассказала, почему немеют руки

Онемение рук по утрам - довольно распространенная проблема, причин возникновения неприятных ощущений может быть несколько, рассказала mk.ru врач-невролог Яна Кушнир, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам специалиста, если руки стали часто неметь, необходимо исключить межпозвоночные грыжи и тоннельный синдром. В некоторых случаях онемение конечностей, особенно пальцев, может свидетельствовать о сосудистой катастрофе.

"Очень важно в случаях онемения помнить, что при инсульте может возникать онемение рук. Есть и достаточно редкое заболевание - полинейропатия и хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия. При данном заболевании также встречаться онемение, причем симметричное - и рук, и ног. Если ничего с ним не делать, заболевание будет прогрессировать и к симптомам может присоединиться слабость", - предупредила невролог.

Врач отметила, если онемение стало постоянным спутником утра, то необходима консультация невролога, самолечение здесь не поможет.

Неприятные ощущения могут быть вызваны нехваткой витаминов или анемией.