Названы факторы, влияющие на риск развития тромбоза

Риску развития тромбоза наиболее подвержены люди с различными хроническими заболеваниями, сообщил изданию Lenta.ru врач функциональной диагностики, кардиолог Европейского медицинского центра Терренс Лионель Лепанда Кики, передает Day.Az.

Тромбозам также подвержены люди после тяжелы хирургических вмешательств, повреждениях позвоночника или таза, которым необходим постельный режим, в таких случаях нарушается кровоток, что приводит к образованию тромбов.

"По этой же причине повышен риск образования тромбов у людей, которые много времени проводят в дороге. Во время длительных поездок или во время авиаперелета активность значительно ограничена, из-за чего создаются условия, при которых венозная кровь застаивается в глубоких венах. Этот риск может быть значительно снижен за счет применения компрессионного трикотажа во время путешествия", - рассказал врач.

Лишний вес и ожирение тоже негативно сказываются на общем состоянии сосудов, при сахарном диабете также повышен риск появления тромбов.