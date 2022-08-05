Врач рассказал, чем опасны твердые мозоли и натоптыши

Натоптыши могут появляться в одном и том же месте при неправильном распределении нагрузки на стопу, сообщил "АиФ" врач-остеопат Владимир Животов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению специалиста, все мозоли можно разделить на два вида, одни возникают из-за ношения некачественной или неудобной обуви, другие мучают человека в течение многих лет. При этом, твердые мозоли и натоптыши не вылечить простым удалением, они появляются из-за неправильной осанки других проблем с позвоночником.

"Можно бесконечно ее убирать у специалиста, но давление при этом никуда не исчезает. Каждый раз на месте мозоли будет нарастать соединительная ткань, и каждая новая мозоль будет точь-в-точь повторять предыдущую", - предупредил врач.

Эксперт также порекомендовал отказаться от обуви на плоской подошве или слишком высоком каблуке, при выборе новой пары важно обратить внимание на материал, из которого сделана обувь, он должен быть натуральным и пропускать воздух.