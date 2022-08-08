Какие шампуни раздражают кожу головы?

Некоторые шампуни от перхоти с противогрибковыми компонентами могут нанести существенный вред коже головы, рассказала изданию Lenta.Ru врач-трихолог Александра Пурига, передает Day.Az.

Действие недорогих шампуней от перхоти принесет лишь кратковременный результат, в таких средствах для мытья волос много триклозана, который может нанести вред.

"Есть шампуни, которые создают пленку на коже головы, тем самым не позволяя чешуйкам отслаиваться. Позитивный эффект от средства, как правило, заканчивается с окончанием его применения. Шампуни с высокой концентрацией триклозана разрушают микробиом кожи и больше вредят, чем помогают излечиться", - предупредила врач.

Чтобы средство от перхоти действительно помогало, лучше покупать его в аптеке. Хороший шампунь должен успокаивать кожу головы, снимать зуд и жжение, нормализовать работу сальных желез.