Чем опасны семечки подсолнуха?

Семечки - далеко не самый полезный перекус, рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По калорийности семечки подсолнуха могут составить конкуренцию полноценному обеду или ужину, в ста граммах продукта содержится более 700 килокалорий, регулярное употребление их в качестве перекуса может привести к набору лишнего веса. Двойной вред наносят организму жареные семечки.

"Если для обжарки семечек использовали плохое растительное масло или это масло использовалось несколько раз, как иногда бывает на производстве, то есть высокий риск образования канцерогенов в этом продукте. То есть в семечках могут появиться те вещества, которые вызывают развитие онкологических заболеваний", - предупредила врач.

По мнению специалиста, в день здоровый человек может съедать небольшую горсть семечек.