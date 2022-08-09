Врач предупредил об опасности объятий и рукопожатий

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал в беседе с URA.Ru, чем опасны объятия и рукопожатия, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению специалиста, вероятность перенести инфекцию с рук на слизистые оболочки довольна мала, но если кожа повреждена, то рукопожатие может закончиться кишечной инфекцией или глистной инвазией.

"Объятия - это контакт с кожей и слизистыми, можно получить заразную инфекцию, органы дыхания находятся близко при контакте с человеком, соответственно можно передать заразу", - предупредил врач.

Иммунолог напомнил о том, что ряд инфекций можно перенести на лицо, если пренебрегать правилами личной гигиены.