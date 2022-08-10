Врач предупредила о риске развития рака из-за горячей пищи

Злоупотребление излишне горячей пищей может вызвать ожог слизистой ротовой полости и воспалительные процессы в кишечнике и желудке, рассказала URA.RU врач-оториноларинголог сети клиник "Атлас" Светлана Зимина, передает Day.Az.

Если регулярно есть обжигающую пищу, риск развития злокачественных новообразований возрастает вдвое. Также ожог ротовой полости может привести к проникновению инфекций.

"Напитки и пища очень высоких температур, выше 60 градусов, на регулярной основе увеличивает риск возникновения злокачественных новообразований полости рта и пищевода. Из-за постоянного ожога раздражается слизистая пищевода, возникает воспаление, при этом увеличивается проницаемость тканей, в том числе и для канцерогенов"", - предупредила врач.

Специалист отметила, что оптимальная температура пищи и напитков должна составлять 50-55 градусов. При этом излишне горячая еда также может нанести вред зубам.