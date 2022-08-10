Создан искусственный мозг с шизофренией

Группа ученых из Колумбийского университета (США) впервые смогла вырастить в чашке Петри искусственный мозг с шизофренией, передает Day.Az со ссылкой на mir24.tv.

Результаты эксперимента описаны в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Воссоздать орган удалось на основе клеток мышей с генами, отвечающими за формирование шизофрении. Выращенный мозг был практически полностью идентичен настоящему: между клетками происходила полноценная локальная связь, однако координация передачи сигналов в общей сети была менее стабильной. Для решения этой проблемы ученые ввели в орган препарат для улучшения когнитивных способностей.

Ученые подчеркивают, что созданный органоид позволит более детально исследовать нервную деятельность головного мозга, изучать различные неврологические и психиатрические расстройства и тестировать методы их лечения. В настоящее время уже ведутся работы по адаптации искусственного органа к экспериментам, связанным с эпилепсией и болезнью Паркинсона.