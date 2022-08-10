Чем опасны растяжки на теле?

Чаще всего растяжки появляются из-за резкого изменения веса, но в некоторых случаях этот косметологический дефект может говорить и о более серьезных проблемах со здоровьем, рассказала "Вечерней Москве" врач-дерматовенеролог Юлия Андреанова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Появлению растяжек наиболее подвержены внутренняя часть бедра, боковые поверхности живота, молочные железы, руки и плечи, при этом избавиться от растяжек крайне сложно. Некрасивые полоски на теле могут свидетельствовать о гормональном сбое.

"Появление стрий связано с активным растяжением кожи, что происходит в период роста, беременности или резкого набора веса, растяжки могут сигнализировать о проблемах в эндокринной системе", - предупредила врач.

При резком похудении также велик риск появления растяжек. Прежде чем садиться на строгую диету, лучше проконсультироваться с эндокринологом.