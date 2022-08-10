Создан алгоритм для предсказания предиабета по ЭКГ с точностью до 97%

Индийские ученые из Центра наук о данных Innotomy Consulting и исследовательского центра Лата вместе с коллегами из Центра исследований M&H Research в США разработали высокоточный и специфичный алгоритм DiaBeats для диагностики предиабета по результатам ЭКГ. Работа опубликована в журнале BMJ Innovations, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи использовали набор клинических данных для 1262 человек, включая их цифровые электрокардиограммы. Они разделили набор данных на три группы: для обучения алгоритма, для проверки и независимого теста. Распространенность диабета 2 типа и предиабета среди участников составила 30% и 14% соответственно. В независимом наборе данных алгоритм DiaBeats предсказал наличие диабета или предиабета с точностью 97,1%.

Ранняя диагностика имеет важнейшее значение для профилактики диабета 2 типа и предиабета. Но сегодня главные ее инструменты - тест на толерантность к глюкозе и оценка гликированного гемоглобина. Это инвазивные вмешательства, сложные для крупномасштабного скрининга. Диабет и предиабет вызывают структурные и функциональные изменения сердца еще до появления симптомов. Их можно обнаружить с помощью ЭКГ, и алгоритм ученых может помочь расширить раннюю диагностику с помощью этого простого и дешевого метода.