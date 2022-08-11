Кому нельзя есть свежую капусту?

Капуста богата грубой растительной клетчаткой, она стимулирует перистальтику кишечника и может навредить людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сообщила порталу "Доктор Питер" врач-терапевт, гастроэнтеролог Вера Самсонова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Употребление сежей капусты может спровоцировать кишечные колики, потому ее нельзя давать маленьким детям, от салатов и других блюд с этим овощем стоит отказаться при обострении хронического гастрита и других заболеваний.

"Сок свежей и даже отварной капусты стимулирует выделение желудочной кислоты, это будет раздражать кишечник, стимулируя вздутие и болезненные ощущения. Также стоит отказаться от капусты в остром периоде инфаркта миокарда", - предупредила врач.

Здоровый человек может употреблять свежую капусту без опасений, в ней много фолиевой кислоты и калия, который укрепляет сосуды, регулярное употребление овоща способствует выведению излишков холестерина.