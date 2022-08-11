Почему появляется тяга к сладкому?

Тягу к сладкой пище часто провоцирует стресс или нехватка в организме определенных полезных веществ и витаминов, сообщила "Известиям" врач-диетолог Дарья Русакова, передает Day.Az.

Прежде чем отказаться от употребления кондитерских изделий, стоит проверить уровень железа крови, анемия часто провоцирует желание есть сладкую пищу. Если со здоровьем все в порядке, то причиной тяги к сладкому может быть стресс или психологические проблемы.

"Некоторые люди в больших количествах употребляют углеводистую пищу, в том числе хлеб, и это тоже приводит к повышенному желанию съесть сладкое. Важно соблюдать водный баланс и не допускать больших перерывов между едой, потому что когда происходят такие перерывы, очень легко сорваться", - предупредила врач.

Не стоит пытаться заменить сладкую выпечку свежими фруктами, это лишь спровоцирует еще большую зависимость от глюкозы. Здоровый человек может употреблять в день не более 50 граммов сахара, отметила диетолог.