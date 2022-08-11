Придуман способ долговременного лечения астмы

Ученые из Астонского университета и Имперского колледжа Лондона придумали способ долговременного лечения астмы. Выводы исследования описаны в журнале Respiratory Research, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для этого специалисты разработали определенное соединение под названием LIT-927, которое позволяет блокировать сигнал от белка CXCL12, вызывающего воспалительную реакцию в дыхательных путях. Препарат вводили через ноздри подопытных.

В экспериментах на лабораторных мышах исследователям удалось устранить симптомы астмы в течение двух недель и вернуть дыхательные пути к нормальному состоянию. Ученые также заметили, что стенки дыхательных путей у мышей, получавших LIT-927, были гораздо тоньше (близко к состоянию здоровых тканей), чем у мышей, не получавших никакого лечения.

Авторы уже подали заявку на дополнительное финансирование для дальнейших исследованиях, включающих расчет дозировки, а также тестирование на людях.