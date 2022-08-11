Найден гормон, тормозящий регенерацию сердца после инфаркта

Ученые из Болонского Университета выяснили, что гормоны глюкокортикоиды частично ответственны за неспособность сердечной мышцы восстановиться после сердечного приступа, а также нашли, как можно вернуть сердцу умение регенерировать. Исследование опубликовано в журнале Nature Cardiovassal Research, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые обнаружили в тканях сердца у новорожденных мышей большое количество рецепторов к глюкокортикоидам. "Отключив" сборку этих рецепторов с помощью генной модификации, исследователи наблюдали остановку дифференциации клеток сердца - они продолжили делиться и расти, хотя должны были потерять эту способность.

Биологи протестировали уже существующий блокатор рецепторов к глюкокортикоидам, одобренный для применения у людей. Они наблюдали такой же эффект и теперь намереваются проверить другие стимулы регенерации сердца. Это открытие позволит разработать новые стратегии лечения пациентов после инфаркта.

Сердечная ткань не способна полностью регенерировать после инфарктов. Эта особенность появляется в раннем возрасте: клетки сердечной мышцы перестают делиться и увеличиваться в размерах. Авторы исследования подтвердили, что ключевую роль в этом играют глюкокортикоиды, необходимые для созревания легких плода.

В работе приняли участие исследователи из Института имени Вейцмана в Реховоте, Института биохимии и клеточной биологии Национального исследовательского совета Италии, Королевского колледжа Лондона и Римского университета Сапиенца.