Раскрыт механизм действия интерферона против рассеянного склероза
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Ученые выяснили, как лекарства на основе интерферона помогают против рассеянного склероза, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Рассеянный склероз поражает нервную систему, головной и спинной мозг. При этом аутоиммунном заболевании иммунная система начинает бороться с оболочкой нервных волокон - миелином. Из-за этого функция нервов ухудшается, и начинаются проблемы со связью между мозгом и телом. Среди симптомов обычно выделяют онемение или слабость в руках и ногах, ощущение электрического тока в районе шеи, нарушение координации, размытое и раздвоенное зрение. Для лечения этой болезни применяют интерфероны - природные противовирусные белки, но ученым не до конца ясно, как именно они помогают от склероза.

Теперь исследователи провели опыты на образцах крови и клетках здоровых и заболевших добровольцев. Оказалось, что молекулы интерферонов не подавляли активность иммунных клеток и не взаимодействовали со вспомогательными клетками нервной системы напрямую. Вместо этого они прикреплялись к поверхности эритроцитов и мешали им взаимодействовать с двумя белками - C-пептидом и альбумином.

В результате этого в крови падала концентрация оксида азота. Азот играет значительную роль в развитии этой болезни, поскольку мешает работе клеток, производящих миелин. Блокировка транспортировки этого газа приводит к возобновлению их работы.