Что нельзя делать при боли в груди?

Боль в области груди может указывать на развитие опасных для жизни состояний, при появлении неприятных ощущений лучше не принимать обезболивающие препараты, они помешают поставить точный диагноз, сообщила порталу "Доктор Питер" врач-кардиолог Ольга Савонина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Внезапная боль в груди, тошнота, чувство нехватки воздуха - тревожные признаки, которые требуют немедленного обращения в скорую помощь, при этом в ожидании врачей нельзя пытаться растирать или массировать больное место и пить холодную воду.

"Не пытайтесь унять боль таблетками - они все равно не помогут при стенокардии или инфаркте, а вот риск навредить себе только возрастает. Также не стоит купировать боль за грудиной нитроглицерином и принимать другие нитраты, особенно, если давление упало или оно у вас всегда пониженное", - предупредила врач.

Во время приступа боли важно принять горизонтальное положение и исключить даже малейшие физические нагрузки.