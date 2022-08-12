Назван неожиданный симптом инсульта

Онемения языка может указывать на серьезные проблемы в работе черепно-мозговых нервов, сообщил "Вечерней Москве" врач-невролог Александр Евдокимов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При потере чувствительности языка необходима экстренная медицинская помощь, считает врач. Этот симптом может грозить сосудистой катастрофой и привести к смерти.

"Онемение языка может быть признаком предынсультного состояния или даже инсульта, этот признак может говорить о поражении части черепно-мозговых нервов", - предупредил невролог.

Специалист также отметил, что причинами онемения языка могут быть аллергические реакции или сильное токсическое отравление. Если симптом появился внезапно и сопровождается болью в груди и резким изменением артериального давления, лучше вызвать скорую помощь.