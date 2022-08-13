Врач назвал лучший способ консервации овощей на зиму
Популярные способы консервации овощей на зиму лишают продукты множества полезных веществ и витаминов, рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По мнению специалиста, во всех известных способах консервации много минусов. В первую очередь, речь идет о добавлении в заготовки соли или уксуса, которые не только вредят здоровью, но и изменяют состав овощей, лишая их полезных свойств.
"Когда мы солим или квасим что-то для долгого хранения, то мы создаем новый продукт. Если мы надеемся получить более полезный продукт в результате, то мы ошибаемся. Лучше не консервировать летние овощи, а замораживать. В этом случае хотя бы ничего вредного не появляется в составе итогового продукта", - заявил врач.
Допустимо квасить капусту или солить огурцы в бочках, тогда в результате процессов брожения образуются полезные для организма лакто бактерии. Гинзбург также отметил, что любая консервация вредит гипертоникам из-за излишка соли.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре